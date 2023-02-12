رام الله: اعتصام للمعلمين الساعة 10 للمطالبة بصرف رواتب كاملة

دعا حراك المعلمين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد 12/2/2023، إلى تنظيم اعتصامات في جميع المحافظات، للمطالبة بصرف رواتب كاملة وتمثيل نقابي لهم.

ووجه الحراك دعوة لجميع المعلمين بالاعتصام في مراكز المدن وأمام مديريات التربية والتعليم الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بحقوقهم، مع استمرار الإضراب.

وتشهد مدارس الضفة إضرابا للمعلمين للأسبوع الثاني على التوالي، بعد صرف رواتب بنسبة 80%.

وشرع المعلمون مطلع الأسبوع الماضي بإضراب مفتوح في جميع مدارس الضفة، بعد رفض الحكومة تطبيق مجموعة تفاهمات مع المعلمين، أبرزها صرف الرواتب كاملة.

ويتوجه المعلمون للمدارس دون إعطاء حصص دراسية، حيث تشهد مختلف المحافظات نسبة إضراب عالية.

وكانت وزارة التربية وجهت الخميس الماضي رسائل للمعلمين مفادها خصم أيام عمل من رواتبهم، كرد أولي على إضرابهم.

ويطالب المعلمون بصرف رواتب كاملة، إذ تقوم الحكومة بصرف ما نسبته (80 – 90%) منذ أكثر من عام، كما يطالبون بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب.