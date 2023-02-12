إذاعة الاحتلال: أحد مصابي عملية القدس وضعه خطير ويحتاج مدة طويلة لإعادة تأهيله

قالت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد 12 فبراير 2023، إن أحد مصابي عملية الدهس الأخيرة في القدس لا يزال في حالة خطرة جداً، رغم جهود الطواقم الطبية لإنقاذه.

وأضافت الإذاعة نقلا عن لسان أحد الأطباء المشرفين على حالته، أن أحد مصابي عملية الدهس في القدس لا يزال تحت التخدير والتنفس الصناعي.

وتابع الطبيب: "إنه سيضطر إلى الخضوع لإعادة تأهيل طويلة بسبب الجروح والكسور في أنحاء جسده".

وقتل مستوطنان وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة، أول أمس الجمعة، في "عملية دهس" نفذها فلسطيني قرب مستوطنة" راموت" شمالي المدينة المقدسة، وأدت إلى استشهاد المنفذ.