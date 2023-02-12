ما أشهر أكلات رمضان 2023 في فلسطين والدول العربية؟ بات شهر رمضان لعام 2023-1444 هـ على الأبواب، أيام قليلة تفصلنا عن حلول أهم أشهر السنة، ذلك الضيف العزيز الذي ينتظره مئات الملايين من المسلمين، إذ يستقبلونه بكل فرح وسعادة ونفوس راضية، إذ إن تلك الأيام المباركة تحمل في طياتها الكثير والكثير من الخير والبركة، لكن رغم كل تلك الأشياء إلا إن شهر رمضان الفضيل يتميز بأكلاته المتنوعة والخاصة، إذ كل يوم تطهو ربة البيت وجبة مختلفة عن قبلها، لذا تتساءل الكثير من ربات البيوت أو من شيفات المطاعم عن أشهر أكلات رمضان في فلسطين والدول العربية، وهو ما سنرفقه في هذا التقرير.

أشهر أكلات شهر رمضان المبارك 2023

أشهر أكلات شهر رمضان المبارك 2023، لا يعني أن يتسم شهر رمضان بأنه شهر العبادات والطاعة والصلوات وكثرة الأدعية، ألا تهتم ربة البيت بعمل وجبات لذيذة لأبنائها أو أفراد أسرتها أو للضيوف الزائرين، فهي تتفنن في هذا الشهر بإعداد أطباق الطعام أكثر من الأيام العادة، ومن هذا المنطلق يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة بأشهر أكلات شهر رمضان المبارك 2023-1444 هـ.

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قائمة بأشهر أكلات شهر رمضان 2023

قائمة بأشهر أكلات شهر رمضان 2023، في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص تفتتح غالبية الأسر الفلسطينية في أول يوم من شهر رمضان المبارك وجبة الملوخية على سفرة الإفطار، فهي عادة يتوارثها الغزيون بشكل خاص من زمن، فلا تكاد تخلو مائدة فلطينية من وجبة الملوخية، لكن هناك الكثير من الدول أو حتى الأسر في فلسطين ترغب بتناول وجبات أخرى من الأطعمة المتنوعة، وهو ما يدفعنا لنشر قوائم من الأكلات الشهيرة لشهر رمضان في فلسطين وعدد من الدول العربية.

أكلات فلسطينية وعربية لشهر رمضان 2023

أكلات فلسطينية وعربية لشهر رمضان 2023، أولا سنرفق لكم قائمة بأهم وأشهر الأكلات الفلسطينية على موائد الأسر في شهر رمضان وهي، الملوخية، وسمبوسة اللحم، ومحشي ورق العنب، الدجاج المشوي، إضافة إلى العديد من الأكلات المحلية الشعبية، أما في الدول العربية، الكبسة في المملكة العربية السعودية، أفضل أكلات شهر رمضان، المنسف في الأردن، الشباكية المغربية في المغرب، البريك في تونس، الفتوش اللبناني، الهريس الإماراتي.