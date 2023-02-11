تشافي: فاتي ليس للبيع

أكَّد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنَّ لاعب الفريق أنسو فاتي، ليس للبيع، بعد ما أثيرت العديد من الشائعات حول رحيله بنهاية الموسم.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فياريال، اليوم السبت: "فاتي ليس للبيع مثل الجميع، وهذا ليس الوقت للحديث عن الصفقات، ونتوقع منه الكثير، لديَّ ثقة عمياء به، ويجب أن يكون هادئا ليظهر أفضل ما لديه حين يشارك".

وبشأن مباراة فريقه أمام فياريال، قال تشافي :"كيكي سيتين مدرب فياريال يلعب بأسلوب شبيه لنا، ويقوم بعمل جيدًا جدًا، ولديه فريق رائع، وباريخو لاعب غير عادي، ولا أعرف ما إذا كان جيرارد مورينو سيلحق بالمباراة".

وأضاف: "وصول الفارق في الصدارة لـ11 نقطة (حال الفوز) مع ريال مدريد؟.. كل مباراة مهمة، ويجب ممارسة المزيد من الضغط".

ويتصدر برشلونة، الترتيب بـ53 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيواجه مساء اليوم الهلال السعودي، في نهائي مونديال الأندية.