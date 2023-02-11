تردد قناة beIN SPORTS نايل سات - مباشر نهائي كأس العالم للأندية ( ريال مدريد والهلال )

ضبط تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS الناقلة لنهائي مباراة كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي اليوم السبت 11-2-2023 ، ومع اقتراب العد التنازلي لانطلاق هذه المباراة النهائية التي تنطلق على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط استعداد كبير من قبل مئات الالاف من المتفرجين والمتابعين في المنطقة العربية من أجل مشاهدة النهائي الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر وهي تنقل على قناة بي ان سبورت بث مباشر وبجودة عالية وبدون أي عوائق ونطلب منكم بعد ذلك في المواصلة بمتابعة المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري حتى النهاية وهو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS

وبعد ذلك ، وعلى الفور قمنا في وضع تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS وهو التالي: القمر الصناعي نايل سات ، تردد القناة 11013– 12054 ، ومعدل الترميز27500 الاستقطاب أفقي ، مع تصحيح الخطأ2/3 .

خطوات قناة بي ان سبورت على الرسيفر

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS ، أولا: وفي الخطوة الأولى ، قم بالضغط على زر “menu” من جهاز التحكم الخاص بكم.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم باختيار قائمة الترددات ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يترتب عليك القيام بفتح قائمة الترددات قم بالضغط على الزر الملون الذي بجانبه كلمة إضافة، حيث يختلف اللون من جهاز لآخر.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة والأخيرة ، ومن القائمة التي سوف تظهر لك يترتب عليك القيام بإدخال بيانات التردد حسب القمر الصناعي الذي عليه جهازك.

تشكيلة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وبعد ان تعرفتم على التردد وخطوات ضبطته ، و ضعنا لكم تشكيلة ريال مدريد ضد الهلال السعودي ، وهي على النحو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم جاء كل من اللاعب: كريم بنزيما (رودريغو)، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

ثانيا: وفي خط الوسط جاء كل من: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس.

ثالثا: وفي خط الدفاع جاء كل من اللاعب ، ناتشو، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو (كامافينغا).

رابعا: كما ويتولى حراسة المرمى: أندري لونين.

تشكيلة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

كما وتتعرفون الان على تشكيلة فريق الهلال السعودي ضد ريال مدريد وهو على النحو التالي: إذ انه جاء في خط الهجوم كل من اللاعب: سالم الدوسري، أوديون إيغالو (موسى ماريغا).

ثانيا: وفي خط الوسط ضم كل من اللاعب: محمد كانو، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، لوسيانو فيتو.

ثالثا: وفي خط دفاع ضم كل: سعود عبد الحميد، جانج هونج سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى كل من : عبد الله المعيوف، محمد العويس.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ضبط تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS الناقلة لنهائي مباراة كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي اليوم السبت 11-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .