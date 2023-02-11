راصد جوي لـ"مراسلنا"منخفض جوي سـريع غداً وآخر عميق نهاية الأسبوع

قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم السبت 11 فبراير 2023: إن هناك فرصة لتشكل منخفض جوي ضعيف التأثير يضرب الأراضي الفلسطينية، ترافقه عودة لسقوط الأمطار بشكل سريع ومتفرق فوق بعض المناطق، ما بين ساعات الصباح وحتى ساعات المساء الأولى، ثم تعود الأجواء إلى لاستقرار في ليل الاثنين وساعات النهار مع تدن لدرجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر برودة من هذه الأيام.

وتوقع الراصد العلامي في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

أن تشهد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تدنياً جديداً وملحوظاً على درجات الحرارة قد تصل في مرتفعات الخليل ورام الله والقدس ومعظم مناطق الضفة المحتلة إلى نحو درجة مئوية واحدة، أو درجتين على أحسن تقدير، أما في السهول والسواحل قد تنخفض درجات الحرارة وتصل من 5-7 درجات مئوية فقط، دون أن تشهد البلاد أي زخات من الأمطار.

كما توقع العلامي، أن تشهد فلسطين يومي الخميس والجمعة امتداداً لمنخفض جوي آخر، يحمل معه هطولات مطرية متفاوتة الشدة، ضمن مناطق متفرقة، لكن الأمر يبقى قيد المتابعة، "والله تعالى أعلى وأعلم".

وعن شدة برودة الأجواء في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، أضاف، أنّ ذلك يعود لبقاء الكتلة الهوائية القطبية التي ترافقت مع المنخفض الجوي الماضي، تحوم حول المنطقة حتى اللحظة، وبالتالي فإن الرياح القطبية تعمل على انخفاض درجات الحرارة إلى درجات متدنية، تصل أحياناً في ساعات الليل والصباح الباكر من 3-4 درجات مئوية فقط فوق المناطق الجبيلة، كالمرتفعات الجبلية في الضفة المحتلة، بينما تُلامس درجات الحرارة المناطق الساحلية كقطاع غزة من 7-8 درجات مئوية في ساعات الليل.

وفي سياق ذات صلة، قال العلامي: إن نسبة الأمطار التي ترافقت مع المنخفضات الجوية الأخيرة بدءاً من منتصف الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس، عملت على ارتفاع منسوب المياه وكميات الأمطار التي هطلت قبل تأثر البلاد بالأيام الماطرة الأخيرة.

وأضاف الراصد العلامي: "أن المنخفضات الجوية الأخيرة رفعت من منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق إلى حوالي 70% من معدلها الموسمي، بينما حصلت مناطق أخرى على نسبة أقل، ومناطق تجاوزت هذا الرقم، حيث حوّلت الموسم المطري من سيئ إلى جيد ومقبول.

وتأثرت فلسطين منتصف الأسبوع المقبل بمنخفض جوي قوي صاحبه سقوط زخات من الثلج والبَرَد، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قطبية، أدت إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة، وسط تحذيرات من تشكل سيول في المناطق المنخفضة، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تعليق الدوام المدرسي إلى نهائية المنخفض.