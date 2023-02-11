ما تشكيل مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، تنطلق مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين نادي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في المغرب، حيث يقود المباراة الحكم أنتوني تايلور، بينما يقود التعليق على المباراة المعلق الشهير فهد العتيبي، فيما تنقل المباراة قناة ssc السعودية، وقناة tnt الرياضية المغربية، ولأهمية المباراة فإن جمهور كرة القدم يبحث عن تشكيل ريال مدريد ضد الهلال السعودي، أما جمهور الهلال، فإنه يبحث عن تشكيل مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

تشكيلة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

تشكيلة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، جمهور ريال مدريد متحمس جداً لخوض ناديه المفضل مباراة نهاية كأس العالم للأندية ضد بطل آسيا الهلال السعودي، ويأمل في أن يحصد الفريق الأبيض ثامن كأس له في المسابقة، لذا فعلى الرغم من الإصابات التي حلت بنجوم الفريق الأساسيين، إلا إن لدى المدير الفني كارلو أنشيلوتي أسماء تعوض ماكنهم، لذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الهلال في نهائي مونديال الأندية 2023، يتولى حراسة المرمى: أندري لونين، وفي الدفاع ناتشو، روديجر، ألابا، إيدير ميليتاو، أما في خط الوسط، تشواميني، مودريتش، توني كروس، بينما يقود خط الهجوم، قائد الفريق كريم بنزيما، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

إقرأ المزيد.. من هو معلق مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، جمهور الهلال السعودي يعيش أملا بأن يحصد أول كأس قارية من هذا الحجم، على الرغم من صعوبة مواجهة ريال مدريد، الذي يعد أكثر نادي في العالم فوزا بكأس العالم للأندية، حيث يمتلك 7 كؤوس، وعينه على الثامنة، لذا يرفق لكم فريق العمل، تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث يتولى حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، أما خط الدفاع سعود عبد الحميد، جانج هونج سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري، أما من يقود خط الوسط: محمد كانو، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، لوسيانو فيتو، بينما يتولى قيادة خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو.

🎥🆕 INSIDE TRAINING 🆕🎥

🙌💪‍ ¡Entrenamiento previo a la FINAL del Mundial de Clubes!

🔜 #ClubWC pic.twitter.com/a3FbqHnYvl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2023

طالع أيضا.. من هو معلق مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

معلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

معلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، نضعكم أيضا في تفاصيل أكثر حول نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث يهتم عشاق كرة القدم في معرفة من سيعلق على المباراة المهمة، لذا سنجيبكم على هذا السؤال، حيث أرفقت قنوات ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق على نهائي كأس العالم للأندية 2023، المعلق الشهير فهد العتيبي، لذا ينتظر هذا الجمهور سماع صافرة بدء المباراة على أحر من الجمر.