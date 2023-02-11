الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم السبت 11/2/2023 إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

بين نادي الأسير الفلسطينيّ، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان 44 عاماً ، حتّى يوم الاثنين المقبل، وهو مضرب عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال"12" مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانياً واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

من جهتها، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان محمد موسى يتعرض لتحقيق قاسٍ في مركز الجلمة الصهيوني، حيث عُرض صباح الأربعاء الماضي على محكمة صهيونية ووجهت له اتهامات وقضايا "كاذبة ومزعومة" ضمن اعترافات الغير.