بالفيديو بدء ترميم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بعد أيام على تساقط حجارتها الخارجية

بدأت الطواقم الهندسية صباح اليوم السبت 11/2/2023 أعمال ترميم الحجارة الخارجية لمصلّى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك بعد سقوطه قبل أيام.

وكانت حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك تساقطت، الاثنين الماضي ، حيث أوضحت مصادر مقدسية أن الحجر سقط من الواجهة الغربية أسفل المزراب جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلى قبة الصخرة.

وأشارت المصادر إلى أن الحجر هو بلاط خزفي بقياس 20*20 سم تقريباً، وأضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبة الصخرة.

تجدد سقوط حجارة من مصليات المسجد الأقصى وأعمدته وأسواره، يأتي بالتزامن مع منع الاحتلال لأعمال الترميم داخل المسجد.