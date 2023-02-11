إيران: اعتقال عملاء للكيان الصهيوني ضالعين بهجوم المسيّرات بأصفهان

أعلنت إيران، مساء أمس الجمعة، عن اعتقال الأجهزة الأمنية في إيران لـ"العناصر الرئيسية" الضالعة بهجوم الطائرات المسيّرة الذي استهدف موقعاً تابعاً لوزارة الدفاع في أصفهان، متهمةً كيان الاحتلال الصهيوني بالوقوف وراء الهجوم.

وبدورها، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أنها أوقفت "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم بطائرات مسيرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا" بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات حرس الثورة الإيراني أنه "جرى تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان.

وأضاف البيان "نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا، وما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني المؤقت في هذا الهجوم الفاشل".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيّرة في الـ 28 من كانون الثاني/يناير استهدف "مجمع مصانع" تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.

كما اتهم سفير إيران في الأمم المتحدة في وقتٍ سابق هذا الشهر "إسرائيل" بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيّرة في أصفهان.