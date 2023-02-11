نتنياهو وجالانت: تصريحــات بن غفير حـــول "السور الواقي2" لا غطـــــــاء لها

ذكرت مصادر عبرية، اليوم السبت 11-2-2023، أنه اعتبر رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت أن تصريحات إيتمار بن غفير حول "عملية سور واقي 2" هي تصريحات لا غطاء لها.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أنه تفاجأ رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو ووزير حربه جالانت عندما سمعا وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وهو يعلن أنه أصدر تعليماته لشرطة الاحتلال الصهيوني بالذهاب إلى عملية "السور الواقي 2".

وبدوره، قال نتنياهو وجالانت تعقيباً على تصريحات بن غفير لحظة وجوده على الرصيف قرب مكان العملية أمس حول إعلانه سور واقي 2 يوم الأحد على شرقي القدس: "كلام لا غطاء له"

وأضاف رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو :"أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد الضفة الغربية، وإن لزم الأمر ضد غزة أيضا".

وتابع نتنياهو: "إن من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الميدان: اعتقالات ، وجمع الأسلحة وهدم منازل الفلسطينيين".

وفي ذات الإطار، شعر بن غفير بالغضب الشديد أمس من كبار ضباط شرطة الاحتلال بعد أن أخبروه أنه لا يمكن فرض حصار على العيسوية كما طلب.

وكانت وقعت ظهر أمس الجمعة عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل "إسرائيليين" وإصابة 6 آخرين بجراح مختلفة بعضها خطيرة، واستشهاد المنفذ.