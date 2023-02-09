16 ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا في اليوم الرابع للبحث عن الضحايا

ارتفع عدد الضحايا في كل من سوريا وتركيا إلى ما يزيد على 100 ألف، بينهم قرابة 16 ألف قتيل في اليوم الرابع بعد الزلزال العنيف الذي هز شرق المتوسط ، وفق حصيلة غير نهائية.

عمليات البحث التي تتواصل يسابق فيها رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

قال مسؤولون إن 12,391 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و3,508 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب في وقت مبكر الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 15,891.

وفي الأثناء تستمر الهزات الارتدادية، التالية للزلزال، حيث بلغ عددها أكثر 1052 هزة، بينما ضربت زلازل خفيفة فلسطين وإيطاليا.

وفي وسط تركيا، وقعت عدة هزّات ارضية ارتدادية، فجر الخميس، وفق ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مشيرة إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي حدثت منذ وقوع الزلزال وصل إلى 1052 هزة.