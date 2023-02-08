فيديو أهداف مباراة ريال مدريد والأهلي (4-1) كأس العالم للأندية

ضرب ريال مدريد الإسباني، موعداً ضد نظيره الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعدما أقصى الأهلي المصري في مباراة اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف.

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة، إذ سجل 4 أهداف في مرمى الأهلي أهلته للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، لملاقاة الهلال السعودي.

وسجل أهداف ريال مدريد الأربعة البرازيلي فينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، ورودريغو، وسيرجيو أريباس في الدقائق 42، و47، و90، و"90+7" تواليا، بينما أهدر لوما مودريتش ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة، فيما سجّل الدولي التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65.