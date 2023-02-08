ملخص مباراة وأهداف الأهلي وريال مدريد 1-4 في كأس العالم للأندية، حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا كبيرا على نظيره النادي الأهلي المصري في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بأربعة أهداف لهدف، ليتأهل إلى نهائي مونديال الأندية ويقابل نادي الهلال السعودي الذي حجز مقعده منذ الأمس بعد اقصاء نادي فلامنجو البرازيلي، وكانت المباراة قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في دولة المغرب.

فيديو أهداف ريال مدريد الأهلي اليوم مباشر

فيديو أهداف ريال مدريد الأهلي اليوم مباشر، انتهت قبل دقائق مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري، إذ سجل الملكي انتصاراً كبيراً على نظيره النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف الملكي فينيسيوس جونيور، وفالفيردي، ورودريغو والصغير دييغور أراباس، يتأهل الملكي إلى نهائي كأس العالم للأندية، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اهداف الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية مباشر، لمن فاته مشاهدة المباراة بث مباشر.

أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، على الرغم من الأداء والنتائج السيئة لريال مدريد في الآونة الأخيرة، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة، والهزيمة الأخيرة أمام ريال مايوركا وابتعاده عن نادي برشونة متصدر الدوري الإسباني بفارق ثمان نقاط، والاصابات التي لحقت بنجومه الأساسيين الحارس تيبو كورتوا، وقائده كريم بنزيما، إلا إن نجوم الملكي قدموا مباراة رائعة سيطروا فيها على كل مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بتفوق ملكي كبيرة كانوا بحاجة له.

اهداف مباراة الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للاندية مباشر

اهداف مباراة الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للاندية مباشر، نادي ريال مدريد هوم نظيره الأهلي المصري برباعية لهدف وحيد وأقصاه من بطولة كأس العالم للأندية، ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي زعيم قارة آسيا الذي حجز مقعده في النهائي بعد إقصاء نادي فلامجو البرازيلي، وفي هذا التقرير سنرفق لكم اهداف مباراة الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للاندية مباشر، ليشاهدها كل ما فاته مشاهدة المباراة.