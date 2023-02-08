جيش الاحتلال يُقرر هدم منزل منفذ عملية القدس خيري علقم

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في حي "نفيه يعقوب"، في مدينة القدس المحتلة، خيري علقم قبل أسبوعين، والتي أدت إلى مقتل 7 "إسرائيليين" وإصابة آخرين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: إنه تقرر هدم الشقة التي يسكن فيها منفذ عملية القدس خيري علقم.

ونفذ الشهيد خيري علم في 27 يناير 2023، عملية فدائية، أدت إلى مقتل سبعة "إسرائيليين" خارج "كنيس يهودي" في حي يسكنه يهود ينتمون للطائفة الحريدية المتزمتة في القدس، وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي أعقاب قرار القيادة السياسية، قامت "شرطة" الاحتلال في منطقة القدس وجنود القوات الخاصة وجيش الاحتلال خلال أربع وعشرين بإغلاق منزل خيري علقم منفذ عملية نفيه يعقوب ساعة في منطقة الطور في مدينة القدس.

وعلق ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتامار بن غفير على إغلاق منزل علقم بالقول: "جيد أنه تم بسرعة قبول اقتراحي بإغلاق المنزل".