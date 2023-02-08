نقابة الموظفين تعلن إطلاق مشروع باصات الموظفين

أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن إطلاق مشروع باصات نقل الموظفين في مختلف محافظات القطاع.

جاء الإعلان، خلال استقبال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، يوم أمس الثلاثاء وفداً من نقابة الموظفين في القطاع العام، ممثلاً بنقيب الموظفين المهندس خليل الزيان.

بدوره قال الزيان:" إن النقابة أطلقت مشروع باصات نقل الموظفين، وذلك ضمن أيقونة تطبيق النقابة الشامل"، موضحاً بأن هذا المشروع ضمن باكورة عمل مشاريع النقابة والذي يضم كافة الخدمات والتسهيلات الالكترونية للموظفين.

وأضاف الزيان:" إن بإمكان الموظف الاشتراك اليومي أو الشهري بواسطة التطبيق، أو الحجز عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب"؛ وبين أنه بالإمكان الحجز لأكثر من شخص (الموظف وذويه)، وبأسعارٍ رمزية مقارنةً مع المواصلات العامة في القطاع.

وأشار إلى تعاقد النقابة مع العديد من شركات النقل في القطاع، مؤكداً على المرونة العالية باستخدام التطبيق حيث بإمكان الموظف إلغاء حجز مقعده قبل انطلاق الباصات بساعتين في حال حدوث أي طارئ.

وبين الزيان بأن التطبيق يتيح إمكانية الوصول بسهولة لسائق الباص والتعرف بشكل سريع وواضح على خطوط سير الباصات، حيث أن الخدمة ستكون متوفر في كافة محافظات قطاع غزة.

وذكر بأن المشروع سيبدأ العمل فيه بشكلٍ رسمي بتاريخ 20/2/2023، وأن التسجيل المبدئي للمشروع قد انطلق عبر الرابط التالي : https://eservices.aopse.ps/ ، منوهاً إلى أن الخصم سيكون بشكلٍ شهري من الدفعة النقدية المحولة من وزارة المالية، بأسعار مناسبة ومخفضة .

من جهته رحب معروف في المبادرة، وأكد على أهميتها لخدمة الموظفين في القطاع، مقدماً استعداده لتقديم كافة التسهيلات الإعلامية للترويج لها وطالب بتعزيز دور النقابة كحاضنة عامة للموظفين