إصابتان إحداهما خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس

أصيب صباح اليوم الأربعاء ٩/٨/٢٠٢٣ شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابتين برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إحداها خطيرة (رصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم).

وأوضحت الوزارة، أن المصاب وصل بحالة توقف قلب وتنفس، تم إجراء الإنعاش اللازم وهو الآن في العناية المكثفة، والثانية برصاصتين في اليد اليمنى.

وتمعن قوات الاحتلال بعدوانها على محافظات الضفة والقدس وتشن حملتها المسعورة على المواطنين الأمر الذي أدى لاستشهاد ما يقارب من ٤٢ مواطنا منذ بداية العام الحالي.