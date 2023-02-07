موعد المنحة القطرية 100دولار شهر فبراير2023، تنتظر الأسر الغزية الفقيرة المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير2023، خاصة مع اقتراب موعد صرفها الشهري والذي يأتي في أغلبه في الـ15 كل شهر ميلادي، ويهتم المستفيدون من صرف المنحة القطرية 100 دولار بأخبار المنحة القطرية، حيث تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية عن شهر فبراير 2023.

موعد المنحة القطرية شهر فبراير2023

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

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موعد المنحة القطرية لشهر فبراير2023

واعتاد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار في وقت قريب من تاريخ اليوم كل شهر، الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع المقبل على أقل تقدير في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس.

موعد المنحة القطرية100دولار-فبراير2023

ويستفيد من المنحة القطرية في قطاع غزة قرابة الـ100ألف أسرة فقيرة وفقاً لإعلان اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة الشهري المتعلق في صرف المنحة القطرية، بقيمة 100 دولار تصرف مقابل العملة المحلية بـ310شيكل من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة.

والمستفيدون من المنحة القطرية، ينتظرون رسائل المنحة القطرية شهر 2 عبر هواتفهم المحمولة، أو يراقبون رابط فحص المنحة القطرية شهر 1 الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 2فبراير 2023، وفي حال تفعيل الرابط يمكنك الفحص من هنـــــــــــا