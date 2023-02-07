القائد النخالة يرسل برقية تضامن مع تركيا للرئيس أردوغان بعد الزلزال المدمر

أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اليوم الثلاثاء 7/2/2023، برقية تضامن مع تركيا، إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وأوقع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال القائد النخالة في برقيته للرئيس أردوغان: تابعنا ببالغ الحزن الآثار الكارثية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن في تركيا الشقيقة وأوقع عدداً كبيرا من الضحايا وخلق دمارا كبيرا".

وأضاف: إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب التركي الشقيق، ونعرب عن عميق مواساتنا وخالص عزائنا لكم وللشعب التركي وللعائلات الثكلى والمنكوبة".

ودعا القائد النخالة، الله تعالى، بالشفاء للمصابين والمعافاة للمبتلين، ورفع البلاء عن المناطق المنكوبة.

وفي فجر يوم الاثنين 6/2/2023، هز تركيا وسوريا زلزال كبير ومدمر، أدى لوفاة وإصابة الآلاف من السكان، وتضرر آلاف المباني السكنية، مما دفع السلطات التركية لإعلان المنطقة "منكوبة".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 58.