أفشة: نحترم ريال مدريد كثيرا لكن نحن النادي الأهلي

أكد محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، أن فريقه يسعى للفوز على ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدا الأربعاء.

وقال "أفشة" في فيديو مصور عبر الصفحة الرسمية لناديه، اليوم، على هامش المران: "ريال مدريد فريق كبير جدا، ويضم الأفضل في العالم على مستوى اللاعبين".

وأضاف: "نحترم ريال مدريد كثيرا، لكن نحن النادي الأهلي، وهذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها لنصف نهائي كأس العالم للأندية".

وشدد: "جئنا لتحقيق إنجاز كبير، وكل الاحترام لريال مدريد، في الملعب يوجد 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، كل اللاعبين هدفهم الفوز، وأمنيتنا لعب المباراة النهائية".

وأتم: "لا نشعر بالغربة في المغرب فهو بلدنا الثاني ولعبنا فيه كثيرا، نلقى مساندة كبيرة منذ وصولنا ونشكر الجمهور المغربي كثيرا على ذلك".

وغداً الأربعاء، يواجه الأهلي المصري ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في دولة المغرب، والتي تقام فيها بطولة كأس العالم للأندية.