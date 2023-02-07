أنشيلوتي قبل لقاء الأهلي: ستكون مباراتنا أمامه متكافئة وتنافسية

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء 7/2/2023م، أن الأهلي المصري فريق له تاريخ كبير، ومن بين الأهم بالعالم لديهم خبرة في هذه المسابقات، ولاعبين ماهرين وسريعين.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي غداً الأربعاء: "ستكون مباراة متكافئة وتنافسية، ونحترم الأهلي كثيرا، فقد حققوا الكثير في كرة القدم الإفريقية".

وأضاف: "الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ستكون مباراة ممتعة؛ لأن مدريد أيضا لديه الكثير من المشجعين في المغرب، وكلا الفريقين سيحاول التأهل للنهائي".

وتابع: "كأس العالم منظمة بشكل جيد. لقد أظهر لنا البلد ككل حبها، والمرافق لطيفة للغاية. لدينا طقس جيد أيضا، يسعدنا أن نكون هنا، وأتمنى أن نتمكن من رفع اللقب في نهاية هذا الأسبوع".

وسافر الريال إلى المغرب (الذي يستضيف البطولة) بدون كورتوا، وبنزيما، وميليتاو، بالإضافة إلى إيدين هازارد، وفيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز.

وستقام مباراة ريال مدريد والأهلي ، عند الساعة التاسعة مساء ليوم غدٍ الأربعاء، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في دولة المغرب، والتي تقام فيها بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي المصري حقق الفوز في مباراتين وصل بهما لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فقد كانت المواجهة الأولي أمام أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة والثانية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي وفاز بـهدف دون مقابل.