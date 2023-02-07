بروفيسور أردني مختص بالزلازل يجيب لـ"فلسطين اليوم" بشأن إمكانية وقوع زلزال قريب في فلسطين والأردن

استبعد استاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل والبيئة في الجامعة الأردنية البروفيسور نجيب أبو كركي، حدوث زلزال قريب في الأراضي الفلسطينية والأردن بعد الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان جنوب تركيا، فجر أمس، بعمق 18 كيلو متر، مخلفًا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، قائلاً: "فلسطين كالأردن لا يمكن التنبؤ بالزلازل ويترتب تجنب الاشاعات".

وأضاف أبو كركي، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين تختلف بشكل جذري من الناحية التكتونية عن الوضع السائد في تركيا التي تقف على مجموعة من خطوط صدع، واصفاً الوضع في البلد الأخير بـ"الخطير" حيث تتردد الزلزال فيها بشكل أكبر وأقوى.

بخصوص الإرتدادات الناجمة عن زلزال تركيا، أوضح استاذ الجيوفيزياء، أن الارتدادات التي حصلت في موقع الزلزال وامتدت لعدة عشرات من الكيلو مترات حول موقعه بما فيها فلسطين، ستتناقص قوتها وكذلك حدوث زلزال مشابه في الوقت القصير، لكن الهزات تستمر لأسابيع أو أشهر وعلى فترات وهي في الأغلب من نوع 5 وتكون بأقل ألف مرة من الزلزال الرئيس.

وأشار إلى أن فلسطين تعرضت في وقت سابق لحدوث زلازل في 11-7- 1927م، تسبب في 324 حالة وفاة منهم 125 في نابلس و58 في السلط بالأردن.

وبيّن أن بعض المناطق في فلسطين بها أسباب موضعية لمفاقمة الزلزال نسبياً، منها منطقة الرملة التي يتكرر اسمها في كل هزة وقرية الرينة القريبة من الناصرة بالإضافة إلى وسط نابلس وتعد الأكثر تضرراً في الزلازل الماضية.

كما وأوضح أبو كركي، أن الزلازل في فلسطين لها خصائص حيث ثبت إمكانية حدوث التسونامي نتيجة لوقوع زلزال كما حدث في عام 1860م الذي تسبب في مقتل 15 ألف شخص على الأقل في الرملة، حسب الوثائق العربية القديمة.

تاريخيًا، تعرضت المنطقة التي تقع فيها سوريا وتركيا لحوالي 23 زلزالا بقوة 7 ريختر فما فوق، في أوقات مختلفة منذ القرن السادس عشر.

وعبر بيان، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم، أن أكثر من 285 هزة ارتدادية ضربت تركيا منذ الزلزال القوي صباح أمس، الذي بلغ قوته 7.6 على مقياس ريختر، مؤكدةً ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و549 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 21 ألفا و103،

وذكرت الوكالة التركية، أن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى.

من جهته، أعلن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في تصريح صحفي، اليوم ، أن المناطق العشر المتضررة من الزلازل في جنوبي تركيا "منطقة كوارث".

كما وضرب الزلزال مناطق في شمال سوريا، ترك نحو ألفا و293 قتيلا، ونحو ألفين و500 جريح، من بينهم 22 فلسطينيًا.