فيديو. الكشف عن سبب وفاة اثير السبهان طبيبة الطوارئ في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا

ما سبب وفاة اثير السبهان طبيبة الطوارئ في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة بعد أن تم تداول اليوم الثلاثاء 7-2-2023 نبا وفاتها فيما تفاعل الالاف من الأشخاص في جميع محافظات المملكة عبر حساباتهم الشخصية على تويتر الذين ترحموا على روحها الطاهر ، ويمكن الان لجميع المهتمين والباحثين عبر موقع جوجل الشهير الذين يتساءلون حول سبب وفاة اثير السبهان من التعرف على جميع الإجابات بمجرد قراءة هذه السطور الذي ارفقنا في ثناياها بعض من تغريدات مع تضمين بعضها ، ونطلب من حضراتكم بعد المقدمة من المواصلة في المتابعة وهو التالي :

ما سبب وفاة اثير السبهان طبيبة الطوارئ في السعودية

وعن تفاصيل وفاة أثير السبها الطبيبة السعودية التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي فقد توفت اليوم جراء تعرضها لوعكة صحية تدهورت صحتها على اثرها في الفترة الأخيرة واجلسها على سرير المرض لأسابيع عدة .

موعد دفن اثير السبهان

وتم الاعلان بشكل رسمي عن تشيع جثمان الطبيبة اثير السبهان وهو بعد صلاة العصر من مسجد الملك خالد يام الحمام ، فيما سيشارك في جنازتها مواطنين وشخصيات طبية ومن وزارة الصحة .

من هي اثير السبهان

وفاة الطبيبة اثير السبهان

سعود علق : لا حول ولا قوة الا بالله فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة زميلتنا الدكتورة أثير السبهان نسأل الله العلي العظيم ان يتغمدها بواسع رحمته ويعوضها عن شبابها الجنهانا لله وانا اليه راجعون"

فجعنا اليوم الصباح ب وفاة اختنا د. #أثير_السبهان السبهان، لاإله الا الله. نعم الاخت و الزميلة بصماتها لازالت واضح في أيام التدريب، كانت خير طبيبة و زميلة، الله يغفر لها و يرحمها و يعوضها في شبابها. ياربي ياحبيبي صبر أهلها و أجرهم في مصيبتهم. — Mohammed Alsubaie (@sub3oon) February 7, 2023

ابتهال العتيبي علقت : " أفجعني و أحزنني خبر وفاة زميلة الدفعة #أثير_السبهان . أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها و يتقبلها قبولاً حسناً و أن يرفع منزلتها و يعوضها شبابها في جنات النعيم ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

د. ديمة العتيق علقت على وفاة الطبيبة اثير السبهان : " إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزونون. فجعنا اليوم بخبر وفاة زميلة الدفعة ذات القلب الطيب والعمل المخلص، طبيبة الطوارئ أثير السبها اللهم أرحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأربط على قلوب أهلها وأحبابها، واجعل علمها وعملها في الطب شفيعًا لها ".