فيديو يرصد جانب من الاشتباكات العنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين والاحتلال في برقين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
07 فبراير 2023
اشتباكات.PNG
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