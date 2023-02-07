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فيديو يرصد جانب من الاشتباكات العنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين والاحتلال في برقين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
07 فبراير 2023
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