بالفيديو والدة الشهيد حمزة الأشقر تودع نجلها بالدموع وكلمات مؤثرة

أظهر مقطع فيديو مؤثر لوالدة الشهيد الفتى حمزة الأشقر وهي تودع نجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب حي المساكن الشعبية شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

واستشهد فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، بعد اقتحام محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً) برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم.

هذا، وباستشهاد الفتى الأشقر، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 42، بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.