بالأسماء: حملة مداهمات واعتقالات واســــعة في الضفة المحتلة تركزت في برقين بجنين

نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 7-2-2023، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، تركزت في بلدة برقين غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين بجنين واعتقلت 16 شاباً بعد مداهمة منازلهم.

أوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحام بلدة برقين غرب جنين، ونشرت قناصة في عدد من البنايات خلال اقتحامها للبلدة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين عقب اقتحامها للبلدة.

وفي نابلس، افادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمدينة فجرا، فيما اعتقالت قوات الاحتلال شابين آخرين من مدينة قلقيلية.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن مناصرة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

اعتقالات الثلاثاء ٧/٢/٢٠٢٣:

١. المحرر عنان بشكار- نابلس

٢. عاصم بشكار- نابلس

٣. شادي بشكار- نابلس

٤. عكرمة نوفل- حجة شرق قلقيلية

٥. مراد اشتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

٦. عبد الرحمن خلوف- برقين غرب جنين

٧. مصطفى سلامة حميدو- برقين

٨. هاني غانم- برقين

٩. رامي غانم- برقين

١٠. محمد محامدة- برقين

١١. محمد شلاميش- برقين

١٢. عبد الله لطفي خلوف- برقين

١٣. ناصر لطفي خلوف- برقين

١٤. شادي غنيم- برقين

١٥. محمد عمر خلوف- برقين

١٦. محمد يوسف خلوف- برقين

١٧. جهاد خلوف- برقين

١٨. أحمد أبو شادوف- برقين

١٩. نديم عتيق- برقين

٢٠. يزيد عتيق- برقين

٢١. محمد منذر عامودي- برقين

٢٢. محمد عيد صباح- برقين

٢٣. محمد مروان عفانة- برقين

٢٤. المحرر أحمد يعقوب الشمالي- مخيم الفوار جنوب الخليل

٢٥. علاء الشوعاني- مخيم قلنديا شمال القدس

٢٦. حسن مناصرة- مخيم قلنديا شمال القدس

٢٧. علاء مناصرة- مخيم قلنديا

٢٨. المحرر إبراهيم عبيدي- برقين

٢٩. المحرر محمد باسم خلوف- برقين

٣٠. عمرو باسم خلوف- برقين

٣١. المحرر محمد أحمد خلف- برقين

٣٢. حاتم خالد خلوف- برقين

٣٣. أحمد محمد غانم- برقين