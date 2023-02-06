موعد صرف المنحة القطرية شهر 2 فبراير 2023، على الرغم من عدم مرور الأسبوع الأول من شهر فبراير 2023، إلا إن البحث عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار يبدأ عبر محركات البحث المختلفة، أو بالتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أو عبر الصفحة الرسمية للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، لكن حتى اللحظة لا بوادر عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير الجاري.

موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر الاستعلام الحكومي

موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر الاستعلام الحكومي، يزيد البحث الآن عن، موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، التي تمنحها قطر لفقراء قطاع غزة منذ عام 2018، فهذه الدفعة النقدية تعني الكثير لنحو 100 ألف أسرة في القطاع يعيشون أزمة اقتصادية ومالية غاية في الصعوبة، نتجت عن الحصار المتواصل ضد قطاع غزة منذ سنوات عدة، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف المنحة القطرية شهر 2 فبراير 2023، فور الإعلان عن ذلك.

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، ليس هناك تاريخ معين لصرف المنحة القطرية 100 دولار، إلا أنها تصرف في العادة في العشر الأيام الأخيرة من كل شهر، وقبل الصرف بيوم تخرج اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بتصريح مكتوب تعلن من خلاله عن موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، لذا تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن موعد صرف منحة الـ 100 دولار شهر فبراير 2023 للأسر المتعففة.





ما موعد صرف المنحة القطرية لشهر 2 فبراير 2023

ما موعد صرف المنحة القطرية لشهر 2 فبراير 2023، بعد اعلان اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في كل شهر، تخرج وزارة التنمية الاجتماعية بتصريح صحفي تحدد آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، كما إن المنحة تصرف لنحو 100 ألف مستفيد من أهالي القطاع عبر نحو 300 نقطة صرف منتشرة في كل المحافظات الجنوبية، بقيمة 310 شواكل.