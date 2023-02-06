ماذا نفعل عند الشعور بهزّة أرضية؟

وجه المكتب الاعلامي الحكومي، مساء اليوم الاثنين 6 فبراير 2023، نصائح مهمة للمواطنين عند الشعور بهزة أرضية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في نشرة له: "إذا كنت في المنزل، فحاول الاحتماء تحت أي جسم صلب مثل كشفات الأعمدة والأبواب، أو الطاولات واضعاً يديك على رأسك.

وأَضافت نشرة الاعلام الحكومي: "أنه إذا كنت خارج المنزل، فابتعد قدر الإمكان المستطاع عن البنايات والأشياء القابلة للسقوط من علو، وانخفض على ركبتيك، واحم رأسك بيديك.

وتابع: "حال مشاهدتك لأي انهيار أو حريق، فاتصل فوراً بالرقم الوطني 109 ولا تحاول التدخل".

وختمت النشرة بنصيحة: "تذكر دائماً الحفاظ على الهدوء، وأكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك.



