الجهاد الإسلامي: دماء شهداء أريحا لن ترهب شعبنا و الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 6/2/2023، أن الجريمة الجديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، بحق أهلنا ومقاومينا في عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية تعقيباً على جريمة الاحتلال في أريحا:" الاحتلال الذي قام على أرضنا منذ احتلال فلسطين بالقتل والدمار والإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة وشعبنا الفلسطيني حي لن يتراجع عن مقاومته حتى دحره عن كامل تراب فلسطين."

وشدد عز الدين على أن دماء الشهداء الأطهار في عقبة جبر بأريحا ستتحول إلى نور يضيء طريق المجاهدين، ونار تحرق رأس هذا الكيان الغاصب المحتل.

وأضاف:" نعزي شعبنا بارتقاء الشهداء، ونشد على أيدي المقاومين الأبطال، ونحيي صمود أهلنا في أريحا وكل مدن الضفة الثائرة التي تثبت كل يوم أنها مفخرة للشعوب الحرة."