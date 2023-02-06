بالفيديو جـــريمة بشعة...اغتيال 5 مقاومين و3 إصابات حرجة خلال عملية عسكرية بأريحـــا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين ٦-٢-٢٠٢٣، أن جيش الاحتلال أغتال 5 مقاومين و3إصابات حرجة خلال العملية العسكرية في أريحا .

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال مجموعة من المقاومين مكونة من ٧ أفراد خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم، في مخيم عقبة جبر قرب أريحا بزعم محاولتهم تنفيذ عملية قرب أحد المطاعم قرب أريحا.

وقالت إذاعة الجيش:"إن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين في عقبة جبر بأريحا خلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك… وتقارير فلسطينية تفيد باستشهاد ٥ شبان وإصابة ٢ آخرين خلال الاشتباكات.

ومن ناحيتها، قالت مصادر صحفية محلية من أريحا: "ما جرى في أريحا كان عبر عمليتين: الأولى في مخيم عقبة جبر وكانت مواجهات واعتقالات ليلية اعتيادية ، وتبين أنه على أطراف المخيم في منطقة معزولة تمت عملية أخرى وتصفية واعتقال مجموعة من المقاومين".