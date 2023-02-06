زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية والمناطق المجاورة.. وضحايا بالمئات في سوريا وتركيا

ضرب الليلة الماضية زلزال قوي الأراضي الفلسطينية وكافة دول الجوار ومركزها تركيا بقوة 7.8 ريختر .

وكشف موقع والا العبري عن تعرض الأراضي الفلسطينية لزلزال مصدره تركيا التي تعرضت لزلزال بقوة 7.7 ريختر، شعر به أيضا سكان البلاد خاصة الشمال والمركز تل أبيب بقوة 4.7 ريختر المجاورة

وشعر سكان الأراضي الفلسطينية , وقطاع غزة بالزلزال.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأكد المركز الألماني أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأميركي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و516 مصابا

في حين أعلنت إدارة الكوارث التركية عن وجود 76 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال .

كشف موقع والا العبري عن تعرض الأراضي الفلسطينية لزلزال مصدره تركيا التي تعرضت لزلزال بقوة 7.7 ريختر، شعر به أيضا سكان البلاد خاصة الشمال والمركز تل أبيب بقوة 4.7 ريختر المجاورة

وشعر سكان الأراضي الفلسطينية , وقطاع غزة بالزلزال.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأكد المركز الألماني أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأميركي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.