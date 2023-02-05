ما هو سبب إنطـــلاق صافـــرات الإنذار بمستوطنات "غلاف غزة" وقرب حدود لبنان..؟!

دوت صافرات الإنذار في ما يسمى بتطبيق "الجبهة الداخلية" الصهيونية، مساء اليوم الأحد 5-2-2023، قرب مستوطنات غلاف غزة، وقرب مستوطنات على الحدود مع لبنان نتيجة خلل في التطبيق.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في التطبيق الداخلي التابع لمستوطنة "كريات شمونة" على الحدود مع لبنان.

وقال موقع خدشوت خموت:" انطلاق صافرات الإنذار أيضاً في مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان بسبب عطل في التطبيق".

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة وهي :سديروت، وجابيم نير عام اور هانير مكلات سافير، وإيبيم؛ ولكن دون رصد إطلاق أي صواريخ.

وأمس السبت، انطلقت القبة الحديدية الصهيونية دون رصد إطلاق أي صواريخ من قطاع غزة، فيما قال الجيش في ختام تحقيق له بأن الحادث ربما جرى بسبب تشخيص خاطئ لبعض الطيور أو إطلاق النار على طائرة تابعة للجيش "الإسرائيلي".

وترجح بعض المصادر الأمنية، أن يكون سبب إطلاق صفارات الإنذار والحديدية اليوم وأمس، أنه ناتج عن هجوم سايبر واختراق لمنظومات الجبهة الداخلية الصهيونية.