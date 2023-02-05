أبو مذكور لمراسلنا: قرعة الحج الموسم الحالي ستُجرى لعامين ولن يتم حجز الأسماء لسنوات كما السابق

في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، بدأ التسجيل في مكاتب وشركات الحج والعمرة لموسم الحج لهذا العام 2023 في محافظات قطاع غزة.

والعام الحالي، تضمنت شروط التسجيل ألا يكون سبق للراغب في التسجيل الحج في أعوام سابق، حيث أعدت لجنة الحج، نظاماً جديداً هذا العام، يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى بإعطائهم نقاط عند التسجيل، وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها.

ويتساءل كثيرون حول طبيعة التسجيل في المكاتب، وهل سترحل الأسماء المتبقية للأعوام المقبلة، وهو ما أجاب عنه رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور.

وأوضح أبو مذكور في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة أبلغتهم بالبدء بتسجيل الراغبين بالحج لدى المكاتب، وفور الإعلان سيتم الطب من المسجلين بتسديد مبلغ وقدره 1500 دينار للبنوك، حيث من سيدفع سيدخل القرعة.

وأشار إلى أن الوزارة أبلغتهم بأنه سيتم إدخال مايقارب 2500 ضمن القرعة ممن سدد المبلغ المطلوب، حيث سيطلب وزير الحج زيادة حصة غزة من الحجاج، لذا سيتم إجراء القرعة على عامين متتاليين، على أمل أن يكون هناك زيادة.

وبين، أنه في حال اكتمال العدد وتم قبول كافة الأسماء وتسديد ما عليهم من مستحقات، لن يكون هناك داعي لتأجيل الأسماء المقبولة للسنة القادمة، لكن في حال لم يتم الحصول على موافقة لجميع الأسماء، فسيتم ارجاع الأموال للمواطنين.

ونوه أبو مذكور، إلى أنه في حال إرجاع الأموال لأصحابها، سيتم التسجيل من جديد بأسماء جديدة وقرعة جديدة للأعوام القادمة، موضحاً أنه لن يتم ترك الأسماء محجوزة لأعوام عدة كما السابق.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، أعلن في وقت سابق فتح باب التسجيل لموسم الحج، في الشركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من الوزارة في مناطق سكناهم، والتي يرغب المواطن السفر من خلالها مصطحبين صورة عن بطاقة الهوية (الرقم الوطني) مثبت بها عنوان السكن.

وتضمنت شروط التسجيل، ألا يكون سبق للراغب في التسجيل الحج في أعوام سابق، حيث أعدت لجنة الحج، نظاماً جديداً هذا العام، يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى بإعطائهم نقاط عند التسجيل، وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها.

وذكر البكري أن القرعة ستكون حسب المناطق المحلية، وعدد سكانها حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وطالبت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية، حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي، وتم قبولهم للحج لهذا العام 1444هــ، "أصحاب الأعمار 65 فما فوق"، إضافة الى بعض الحالات الأخرى، إلى تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ، وذلك اعتبارًا من يوم غد، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7-2.

ودعت وزارة الأوقاف حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي بالتوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي، لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج.

وشددت اللجنة على أن من لم يسدّد الدفعة يسقط حقه في السفر لأداء فريضة الحج.