سابقة خطيرة: طيار "إسرائيلي" يهدد نتنياهو بالاغتيال

في سابقة خطيرة، هدد طيار "إسرائيلي" شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب".

وكتب العقيد احتياط زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".

من جهته، قال حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو في بيان نشره بحسابه على تويتر: "التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو يكسر ذروة الجنون، صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء، يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد رئيس الوزراء نتنياهو".

بدوره، ندد ما يسمى بوزير الخارجية "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، بالهتافات التحريضية التي أطلقها المحتجون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبرا إياها خطًا أحمراً.

وقال كوهين:"هذه حادثة مروعة ويجب على الشرطة التحقيق مع المحرضين، مؤكداً على أن الاحتجاج مشروع والعنف مرفوض."

ودعا كوهين، قادة المعارضة إلى التنديد بحزم بالتحريض قبل فوات الأوان.