نقابة المحامين تُعلق العمل أمام المحاكم اليوم

علقت نقابة المحامين اليوم الأحد 5/2/2023 العمل أمام المحاكم ، استمرارًا للفعاليات المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين في العام 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وبينت نقابة المحامين أن تعليق العمل يشمل استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية من صباح اليوم، وحتى عصر يوم الأربعاء المقبل، ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.

وتشمل فعاليات نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس المقبل، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد، فيما أكدت نقابة المحامين على أن مجلسها يبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

وأوضحت نقابة المحامين أن استمرار فعالياتها يأتي بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، ونتيجة لسياسة إدارة الظهر للمبادرة التي أطلقتها النقابة في البيانات السابقة والدعوة التي وجهتها النقابة لصناع القرار بضرورة تغليب المصلحة العامة في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين المنسجمة والمجسدة للنصوص الدستورية النافذة.