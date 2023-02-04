إصابة مواطنتين واعتقال آخرين في هجوم على البلدة القديمة وعائلة على حاجز قلنديا

أصيبت مواطنتان واعتقل مواطن ونجله، مساء اليوم السبت 4/2/2023، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحي الجالية الأفريقية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، فيما اعتدت على عائلة أثناء مرورها على حاجز قلنديا.

وذكرت المواطنة زهرة قوس، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجالية الأفريقية بالقرب من باب المجلس في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنتين بشظايا، إحداهما بالكتف والأخرى في الفخذ.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد القاضي ونجله محمد، بعد أن داهمت منزلهما في الحي.

كما اعتدت قوات الاحتلال، على عائلة، واعتقلت اثنين من أفرادها، أثناء مرورهم بالمركبة التي كانوا يستقلونها من حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال منعت مركبة عائلة السلايمة من اجتياز حاجز قلنديا، واعتدت على المتواجدين فيها برش غاز الفلفل، كما اعتدت على الشاب بلال السلايمة بالضرب المبرح قبل أن تعتقله مع زوجة أخيه دعاء السلايمة