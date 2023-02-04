القناة 12 العبرية: جيش الاحتلال يدرس الهجوم على غزة بحجة اعتراض طائرة مسيرة

كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت 4/2/2023، أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تدرس احتمالية العدوان على قطاع غزة، بدعوى اعتراض طائرة مسيرة كانت تتجه نحو المستوطنات.

ووفقاً لشاي ليفي مراسل القناة 12 العبرية، فقد تم إطلاع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت على تفاصيل حادثة إسقاط طائرة مسيرة حاولت التسلل من قطاع غزة إلى الغلاف، حيث تدرس المؤسسة الأمنية احتمالية العدوان ضد قطاع غزة.

كما كشف ليفي، أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا حول الجهة التي تقف خلف إطلاق الطائرة المسيرة من قطاع غزة وهل كانت الطائرة مسلحة أم بهدف جمع معلومات إستخباراتية.

فيما قال متان تسوري: أن جيش الاحتلال يؤكد أن المسيّرة التي تم اعتراضها لم تعبر إلى الغلاف وتم اعتراضها في سماء القطاع - هذا يعني أنه ربما لن يكون هناك رد عسكري على هذه الليلة.