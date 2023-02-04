بالفيديو الأهلي المصري يضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت4/2/2023م في الفوز على سياتل الأمريكي، بهدف نظيف، في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من مونديال الأندية، وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، ليضمن بطاقة التأهل للكتيبة الحمراء.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، في مواجهة تاريخية للأحمر بدور قبل النهائي من البطولة العالمية، حيث أنه أول لقاء رسمي يجمع بينهما في التاريخ.