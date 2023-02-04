الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا و مخيم عقبة جبر لليوم الثامن على التوالي

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها على مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوب المحافظة، لليوم الثامن على التوالي.

و أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل المدينة بحواجز عسكرية أقامتها قبل أسبوع، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، و تقوم بالتدقيق في هويات ركابها، وذلك ضمن ما تسمى سياسة "العقاب الجماعي".

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال أغلقت طريقا فرعيا في منطقة "وادي القلط" غرب أريحا، بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة صباح اليوم، وأصابت 13 مواطنا بجروح، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، واعتقلت آخرين