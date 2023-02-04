صحيفة عبرية: المنطقة على أعتاب صـــراع عســـكري لامثيل له..؟!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه في ظل التوتر والعمليات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين فإن المنطقة على أعتاب صراع عسكري لامثيل له.

وقال مراسل صحيفة هأرتس العبرية "عاموس هرئيل": "إن موجة العمليات الدامية الأخيرة، واستمرار التصعيد في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية مارس المقبل، وفي ظل وجود بن غفير وسموتريتش في الحكومة وخطواتهما ضد الأسرى خاصة، وما أسماه بـ"جهود "حماس" التحريضية، قد يضع "إسرائيل" والفلسطينيين على أعتاب صراع عسكري لم يشهدوا مثله منذ سنوات".

وبدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: "أمس تعرضت مركبة إسرائيلية لعملية إطلاق نار في منطقة بنيامين غرب رام الله، دون وقوع إصابات، كما تعرضت المركبة لأضرار، وتم العثور على فوارغ رصاص بعد إجراء عمليات تفتيش في المنطقة".