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بالفيديو : انسحاب تدريجي وجزئي من مخيم عقبة جبر في أريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 ص
04 فبراير 2023
انسحاب تدريجي وجزئي من مخيم عقبة جبر في أريحا
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