بالفيديو : انسحاب تدريجي وجزئي من مخيم عقبة جبر في أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 ص
04 فبراير 2023
انسحاب جزئي.PNG
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انسحاب تدريجي وجزئي من مخيم عقبة جبر في أريحا

 

 

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