نتنياهـــو يدرس تعيين أحد مقربيه سفيراً في باريس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يدرس تعيين شريكه المقرب مئير حبيب، سفيراً لكيان الاحتلال في فرنسا.

وجاءت هذه الأنباء عن نية تعيين نتنياهو لحبيب، في أعقاب طرد البرلمان الفرنسي لمئير حبيب من عضويته مؤخراً.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "إن تعيين "حبيب" سفيراً للكيان في باريس، ليحل محل "ياعيل جيرمان"، التي أعلنت استقالتها في ديسمبر الماضي احتجاجاً على تشكيل حكومة نتنياهو- هو أمر مثير للجدل".

وأضافت الصحيفة العبرية:" أن أكثر ما يثير الجدل، أن المجلس الدستوري في فرنسا وهو هيئة تعادل لجنة الانتخابات، حيث استبعد عضوية "حبيب"، من عضويته في البرلمان الفرنسي بسبب اتهامه بانتهاك قانون الدعاية الفرنسي".

وتابعت :" شخصية حبيب هي من أكثر الشخصيات اليهودية الفرنسية قرباً لنتنياهو، وشارك في لقاءاته مع رجال أعمال وممثلين عن الجالية اليهودية في فرنسا، موضحةً أنه مسؤول عن فرز طلبات قادة الجالية اليهودية في فرنسا، للقاء نتنياهو خلال زيارته الحالية لباريس".

ويُشار إلى أنه في الأيام الأخيرة وقبل قرار المجلس الدستوري، أثيرت قضية تعيين نتنياهو لــ "حبيب" كسفير كيان الاحتلال الصهيوني في فرنسا، عند مغادرة "جيرمان" من منصب السفيرة خلال أسبوعين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فالتقديرات تشير إلى أنه إذا عين نتنياهو "حبيب" في منصب السفير، فإن أبواب السلطة في فرنسا ستغلق أمامه.

الجدير ذكره أنه يحمل "حبيب" الجنسيتين "الإسرائيلية" والفرنسية في ذات الوقت، وإذا تم تعيينه سفيراً، فسيتعين عليه التخلي عن جنسيته الفرنسية، إلى جانب عزله من البرلمان الفرنسي، فيما لا يزال "حبيب" قيد التحقيق للاشتباه في إساءة استخدام الأموال العامة.





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