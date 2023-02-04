يهود أميركيون يدعون الإدارة الأمريكية لعدم ربط معاداة السامية بانتقاد "إسرائيل"

دعا عدد من القادة اليهود الأمريكيين، من ضمنهم قادة سابقون لمنظمات يهودية رئيسية، إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس إلى عدم الخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.

وعبر القادة اليهود وعددهم 169 في بيان لهم، اليوم السبت، عن قلقهم الكبير والمتزايد بين القادة اليهود بشأن كيفية الحفاظ على الدعم الأميركي لإسرائيل عندما تقودها حكومة تروج لسياسات أسموها بـ "غريبة عن قيم الجالية اليهودية الليبرالية" بأغلبية ساحقة".

وقال بيان القادة اليهود: "بينما يبدأ الكونجرس عمله، نعتقد أن من المهم التعبير عن مخاوفنا التي يشاركها على نطاق واسع مؤيدو "إسرائيل" هنا وحول العالم وعدد كبير من "الإسرائيليين" فيما يتعلق ببعض السياسات التي ينتهجها أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة".

ويُشار إلى أنه من بين الموقعين على البيان قادة سابقون للمنظمات اليهودية الرئيسية وللجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "ايباك"، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى ومنظمة الاتحادات اليهودية، بالإضافة إلى قادة سابقين للإصلاح والحركات المحافظة.