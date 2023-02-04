سعر غرام الذهب عيار 18 و21 و24 في السعودية اليوم السبت 4 فبراير 2023، شهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 4-2-2023، تراجعاً كبيرا في تعاملات اليوم، مقارنة بأسعارها في الأيام السابقة، إذ إن انخفاض الأسعار دفع السعوديون للبحث عن أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث إن المهتمين بأسعار المعدن الأصفر يتوجهون نحو شاشات التداول للاطلاع على سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، وكذلك سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، ومنهم من يهتم أيضا بسعر جنيه وأونصة الذهب في المملكة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 4-2-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 4-2-2023، أعلنت الجهات المختصة عن انخفاض أسعار الذهب في السعودية بشكل ملحوظ، وهو ما دفع للبحث أسعار جرام الذهب في السعودية بالريال السعودية والدولار الأمريكي، وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4 فبراير 2023، سواء الأونصة أو عيار 21 أو عيار 24 أو عيار 22.

#اسعار #الذهب في أعلى مستوى لها منذ ست أشهر

سعر الاونصه 1956 دولار

https://t.co/8x2I6pANGN — اسعار الذهب في السعودية (@saudi_goldprice) February 2, 2023

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم بالريال والدولار

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم بالريال والدولار، شهدت أسعار الذهب بشكل عام في السعودية انخفاضاً ملحوظاً في تعاملات اليوم السبت، حيث وصل بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 سعر 202.02 ريال، أي ما يعادل 53.87 دولارا أمريكياً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 173.16 ريالا سعودياً، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 46.18 دولاراً أمريكياً.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، وسجل غرام الذهب عيار 24 في السعودية، 230.88 ريالا سعودياً بينما بلغ سعر جنيه الذهب عيار 24 في السعودية بالدولار، 61.57 دولاراً أمريكياً، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 22 211.64 ريالا، و56.44 دولاراً أمريكياً.

سعر جنيه وسبيكة الذهب في السعودية اليوم السبت

سعر جنيه وسبيكة الذهب في السعودية اليوم السبت، وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب (8 غرامات) عيار 21 نحو (1.976.89) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2.071.03) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2.259.30) ريال، بينما بلغ سعر السبيكة الذهب 5 غرامات نحو (1.223.79) ريال، والسبيكة 10 غرامات نحو (2.419.34) ريال، والسبيكة 20 غراما نحو (4.805.73) ريال، أما السبيكة 50 غراما بلغت سعرها نحو (11.931.94) ريال، والسبيكة 100 غرام نحو (23.816.82) ريال، والسبيكة 1 كغ نحو (236.991.45) ريال، سعر غرام الذهب عيار 18 و21 و24 في السعودية اليوم السبت 4 فبراير 2023.