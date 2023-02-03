الجهاد الإسلامي في رفح تستقبل ابنها الأسير المحرر أحمد أبو جزر

استقبلت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ابنها الأسير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر (37 عامًا) من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة تسعة عشر عامًا وشهران.

وكان في استقبال المحرر أبو جزر حشدٌ غفير من أبناء حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس الذراع العسكري، إلى جانب أقاربه وجماهير غفيرة من أبناء مدينة رفح .

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير ابو جزر بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

وفي كلمة للأسير المحرر "أحمد أبو جزر" فور الإفراج عنه قال:" لا أستطيع أن أعبر عن مدى فرحتي في هذه اللحظات وأنا بين أهلي وأحبائي، شعوري بالفرح كبير لكن الغصة لا زالت بقلبي على إخواني الأسرى الذين تركتهم من خلفي".

وأضاف: "الأسرى يأملون من الجميع الوحدة خاصة في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها من ادارة السجون بقيادة الصهيوني المتطرف بن غفير والقيادة الصهيونية الجديدة".

ودعا "أبو جزر" الكل الفلسطيني إلى إعادة رصّ الصفوف لتعزيز صمودهم وكرامتهم التي يحاول الاحتلال والسجان سلبها وتجريدهم إياها.

ولفت المحرر أبو جزر إلى أن رسالة الأسرى والأسيرات رسالة قوية لكل من حملوا بنادقهم وامتشقوا سلاحهم أن يشدوا ساعدهم من أجل تحريرهم من سجون الظلم، وردّ كرامتهم إليهم، وحريتهم التي يريدونها.

ومضي بالقول:" لا بد من الوحدة التي تعتبر هي ركن أساسي لشعبنا الفلسطيني وحصننا المنيع أمام عدونا الذي يفرح بنا أشد الفرح ونحن تائهين في ظلمات تفرقنا وانقسامنا".