الاحتلال ينفي التوصل لأي اتفاق مع الأسيرات في السجون

نفت ما تسمى بـ"مصلحة سجون" الاحتلال، اليوم الجمعة 3-2-2023، التوصل إلى تفاهمات مع الأسيرات في سجن "الدامون".

وقالت "إدارة مصلحة السجون": "لم يتم التوصل لتفاهمات ولا يوجد مفاوضات تم معاقبة الأسيرة ، وتقرر عزل الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن الانفرادي حتى يوم الثلاثاء".

وكان قال مكتب إعلام الأسرى في وقت سابق: "إنتهاء الأزمة ووقف الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون بعد الوصول إلى تفاهمات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، ومن المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات يوم الأحد القادم".