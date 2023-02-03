الاحتلال يزعم اعتقال فلسطينيين خططا لتنفيذ عملية بالداخل المحتل

زعم ما يسمى بجهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، اليوم الجمعة، اعتقال شابين من قرية معاوية بالمثلث الشمالي بالداخل المحتل، بزعم نيتهم تنفيذ عملية تفجيرية.

ونقلت مصادر عبرية، عن جهاز "الشاباك" الصهيوني قوله :" إن الفلسطينيين تم تجنيدهم من قبل نشطاء في حركة "حماس" بغزة، وتم اعتقالهم وهما: محمد مصلح (24 عامًا)، ومحمد فياض محاميد (28 عامًا)".

وبحسب المصادر، ادعى "الشاباك"، أنهما كانا على اتصال مع نشطاء من حركة "حماس" بقطاع غزة، ولكنه دار لاحقًا بينهم خلافات بسبب الهدف الذي كان سيتم استهدافه.

ونقلاً عن "الشاباك" فقد قرر الشابين التخطيط لمحاولة خطف أسلحة جنود في منطقة مخصصة للحافلات قرب قاعدة عسكرية تابعة لـ"لواء غولاني"، مبيناً أنه تم اليوم تقديم لائحة اتهام ضدهما.