"هيئة الأسرى": الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة 3-2-2023، أن إدارة سجون الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان، التي تم نقلها إلى زنازين العزل.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "إن الأسيرة شعبان تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، في ظل ظروف حياتية وصحية صعبة وعزل قاهرة".

ونقلت الهيئة، تفاصيل الهجمة الشرسة التي تعرضنّ لها أسيرات "الدامون" قبل عدة أيام، حيث أقدمت وحدات قمعية تابعة لإدارة السجن من "يمام"، و"يماز"، و"درر"، على اقتحام ثلاث غرف (11،9،2) في قسم الأسيرات، وإجراء تفتيشات استفزازية، كما نكلت بالأسيرات واعتدت على عدد منهن، ونقلت أخريات إلى زنازين العزل، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في كافة السجون والمعتقلات، وأن الأوضاع مهيئة للانفجار خلال الأيام المقبلة.

واُعتقلت الأسيرة ياسمين شعبان (40 عاما) من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، في الأول من آذار/مارس 2022، وهي موقوفة. أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

ويُشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أعلنت حالة الاستنفار العام في جميع السجون والمعتقلات، وهددت بإجراءات تصعيدية إضافية، في حال استمرار الاعتداءات والممارسات العقابية، مؤكدة أن الأسيرات "خطر أحمر".