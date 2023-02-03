"الأخبار اللبنانية" تنشر تفاصيل جديدة حول لقاء بلينكين بالرئيس عباس

نشرت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، صباح اليوم الجمعة 3 -2-2023، تفاصيل جديدة حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى فلسطين ولقاءه بالرئيس محمود عباس .

وقالت الأخبار اللبنانية:" إن زيارة بلينكن إلى رام الله لم تكن عادية بل حملت العديد من الرسائل إلى السلطة الفلسطينية، من دون أن تنطوي على جديد، سوى لناحية تسليط مزيد من الضغط على الفلسطينيين للقبول بالوضع القائم".

وأوضحت الصحيفة أن "بلينكن حذر الرئيس عباس من عواقب عدّة خطوات، أبرزها التوجّه إلى المؤسّسات الدولية، وخصوصاً المحكمة الجنائية لملاحقة دولة الاحتلال، والتوقّف عن "التنسيق الأمني" مع تل أبيب".

وأضافت: "إن بلينكن أبلغ الرئيس عباس أنه في ظلّ الوضع الراهن لا إمكانية للحديث عن قضايا سياسية كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن هناك قضايا دولية تُمثّل أولوية لدى الإدارة الأميركية، لذلك فإن الأخيرة ستظلّ عند موقفها المؤيّد لحلّ الدولتين، إلّا أنها تعتقد أن الظروف الحالية غير مناسبة للدفع بهذا الطرح، وأن الأفضل للسلطة قبول الأمر الواقع، وتهدئة الأوضاع في الضفة بأيّ ثمن".

ونوهت الصحيفة إلى أن بلينكن ربط عودة مفاوضات السلام بالعمل على وقْف موجة المقاومة في الضفة، وخاصة في منطقتَي نابلس وجنين، ومنْع انتقالها إلى مناطق جديدة".

جدير ذكره أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مع الرئيس عباس، الثلاثاء الماضي، في مدينة رام الله ضمن زيارة سريعة يجريها بلينكين للمنطقة ضمت مصر و"إسرائيل" وفلسطين.