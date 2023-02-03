قوة صهيونية خاصة تعتقل شاباً من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الخميس، شاباً فلسطينياً من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة صهيونية خاصة من جيش الاحتلال، تسللت بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واعتقلت الشاب أمير قرعاوي (22 عاما)، أثناء تواجده على أطراف مدينة جنين المحتلة، واقتادته لجهة مجهولة للتحقيق معه..

ويُشار إلى أنه تشهد كافة مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، يتخللها واعتداءات واعتقالات وإصابات واستشهاد عدد من الشبان بنيران قوات الاحتلال.